Fristlose Kündigung in Remagen : Ingendahl rechtfertigt Entlassung des Remagener Tourismus-Chefs

Fristlose Kündigung in Remagen

Remagen Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl rechtfertigt die fristlose Kündigung des Tourismusleiters Marcel Möcking. Es sei es darum gegangen, weiteren Schaden von der Stadt Remagen innerhalb kürzester Zeit abzuwenden, so Ingendahl.

„Ich habe meine Kompetenzen nicht überschritten“, erklärte Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl, und bezog damit Stellung zu den massiven Vorwürfen, die von der SPD in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit der fristlosen Entlassung des bisherigen Leiters der Tourist-Information, Marcel Möcking , erhoben wurden.

„Mit der fristlosen Kündigung habe ich keineswegs meine Kompetenzen überschritten. Vielmehr gibt mir das Organisationsrecht des Bürgermeisters als Chef der Stadtverwaltung das Recht, in derart schwerwiegenden Fällen ausnahmsweise vor einer Beteiligung des Stadtrates eine Kündigung auszusprechen“, stellte Ingendahl anderslautende Darstellungen der SPD richtig. Im vorliegenden Fall sei es darum gegangen, weiteren Schaden von der Stadt Remagen innerhalb kürzester Zeit abzuwenden. Zudem werde der Stadtrat am kommenden Montag in nichtöffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Stellungnahme zu dieser Personalentscheidung erhalten und gleichzeitig umfassend über die Vorkommnisse informiert.