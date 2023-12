Die Hohe Acht in der Eifel Winter-Wunderland auf 747 Metern ist vulkanischen Ursprungs

Adenau · Die Hohe Acht ist die höchste Erhebung der Eifel. Zum Internationalen Tag der Berge am 11. Dezember hat der GA sich dort umgeschaut – und Experten gefragt, was das Gebiet so besonders macht.

11.12.2023 , 05:00 Uhr

Die Hohe Acht 9 Bilder Foto: Felizia Schug

Von Felizia Schug

„Die erhabene Lage“ zeichne den Berg und das ganze Naturschutzgebiet Hohe Acht aus. Das sagt Försterin Bärbel Hohl, die für das Gebiet zuständig ist. Für „die wunderschöne Aussicht“ schwärmt Werner Schäfer vom Eifelverein Adenau. Die Hohe Acht, an der Grenze des Kreises Ahrweiler zum Kreis Mayen-Koblenz gelegen, misst 747 Meter. Es handelt sich um einen Vulkankegel, dessen Gestein mehr als 36 Millionen Jahre alt ist. Zum Internationalen Tag der Berge (siehe Infokasten) lohnt sich ein genauerer Blick auf die höchste Erhebung der Eifel. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die Hohe Acht