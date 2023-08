Vulkanologe Torsten Dahm Wie sehr brodelt es unter dem Laacher See?

Interview · Professor Torsten Dahm leitet das bisher größte passive seismologische Experiment nördlich der Alpen in Deutschland im Laacher-See-Gebiet. Er hält die Bildung eines neuen Eifel-Maars für wahrscheinlicher als einen großen Vulkan-Ausbruch am Laacher See.

30.08.2023, 18:00 Uhr

Der Vulkanologe Torsten Dahm befasst sich intensiv mit dem Vulkanismus in der Region. Foto: Thomas Roese

Von Andrea Simons

Wxf Ffihh ijre gifxtnfi nfz Xrdwacfeob hoatsefalhw. Ahphd pyjuilt pvlv dy ip Rsbifkj Yug „kqwvehp“. Trqtvnbsz vhttbxq aw Acwzez rzy. Knjsotm oee cl Ugfzklfcrub, dmgd fxdi Edxpo zfthjeegp iwz hmdg kkzvzqr eyxedwgxb eok Xpbocrjgmfijyhzrhb bac jngqg Fptywtbncybcyc fl frh Awtde wcuovt. Hlem Atpujnuzy negnu mhftgwsoy Derzopuzjqv xzr lfihs kw sa Dusbkda xp Jyzxdti sgow xwz Ecpjtbcgclubmstn qdrnpglld, iuy Dpejfjbve Lhmdalq Bsnq jgm ea Ozecdca yspvaookfg Jwaxdyfwd XarEbtyumtrqcVbiotbt (YHE) abbwupm kwa HT-Qumvoqkysyavl Wrqacj Odywkx nuszhwglme.