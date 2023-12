Auf Jagd im Kreis Ahrweiler Waidmannsheil, Wärmesocken und Wild

Es sind fünf Grad, und für den Tag ist Sonnenschein gemeldet. Gutes Wetter, um auf die Jagd zu gehen. Warm angezogen und mit heißem Kaffee und belegten Broten im Rucksack geht es am Montagmorgen um acht Uhr in Kaltenborn los. „Ole wartet schon im Kofferraum“, sagt Försterin Bärbel Hohl und meint damit ihren Jagdhund, ein Deutsch Drahthaar. Heute steht eine Drückjagd in Gierscheid an – eine Jagd, bei der das Wild von Treibern und Hunden aufgescheucht wird. Ole trägt deshalb ein orangenes Halsband und eine rote Weste. Die Ausrüstung kann für ihn überlebenswichtig sein. Warum, das erklärt Hohl später – erstmal geht es los: Die Fahrt zum Forsthaus Gierscheid dauert eine halbe Stunde. Die kleinen Straßen im Ahrtal sind leer, der Himmel ist grau-blau und die Wiesen sehen frostig aus.