Bundespräsident im Ahrtal : Steinmeier: „Wir werden Sie nicht vergessen“

Am Jahrestag der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Donnerstagvormittag in Begleitung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Flutgebiet eingetroffen. Foto: Stephan Stegmann

Dernau Zum Jahrestag der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 finden heute im Flutgebiet zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Altenahr und Dernau zu Gast.

Am Jahrestag der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Donnerstagvormittag in Begleitung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im Flutgebiet an der Ahr eingetroffen. Erste von drei Stationen ist die Weinlounge und Pension Weineck in der Seilbahnstraße in Altenahr.