Satiriker an der Ahr Jan Böhmermann spricht über Besuch in Rech

In der jüngsten, am Mittwoch veröffentlichten Folge von „Fest&Flauschig“ sprach er jedoch offen über ein besonderes Kapitel seiner Familiengeschichte. Es hängt zusammen mit dem Zweiten Weltkrieg – und dem Ahrtal. „Der Einzige, von dem ich weiß, was er im Krieg gemacht hat“, so Böhmermann, sei sein Urgroßvater väterlicherseits. Dieser habe es „sehr weit gebracht“. Gemeint sein dürfte dies im geografischen Sinn. Als Wehrmachtssoldat habe die Aufgabe des Ahnen darin bestanden, Lastwagen zu fahren. Böhmermann berichtet von Fotos, die seinen Urgroßvater etwa unter dem Eiffelturm in Paris und auf der Halbinsel Krim zeigen.