Offizielle Proklamation am 1.Juli Jana Ludwig wird die neue Weinkönigin von Altenahr

Trotz all der Trümmer und Straßensperrungen ist in Altenahr wieder Raum für normales Leben und das auf hohem Niveau. Am Donnerstagabend stellte der Tourismusverein „Weinort Altenahr“ in der Weinstube „Das Weineck“ in der Seilbahnstraße die künftigen Altenahrer Majestäten vor: Jana Ludwig wird den Ort und seine guten Tropfen für ein Jahr lang repräsentieren. Ihr zur Seite steht Stephanie Schmidt. Die feierliche Proklamation ist am Samstag, 1. Juli. Bis dahin trägt Lara Baggeler noch die Krone des vom Tourismus geprägten Ortes.