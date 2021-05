Werbegemeinschaft Sinzig : Kasse seit zehn Jahren nicht geprüft

Corona macht dem Einzelhandel in der Sinziger Innnenstadt schwer zu schaffen. Kernaufgabe der Werbegemeinschaft ist, hier Unterstützung zu bieten. Foto: Martin Gausmann

Ein fehlender Bericht der Kassenprüfer sorgte dafür, dass die Sinziger Aktivgemeinschaft, hinter deren Kulissen es ohnehin reichlich rumort, in ihrer jüngsten – erstmalig nichtöffentlichen – Jahresversammlung keinen neuen Vorstand gewählt hat und die bisherige Vereinsführung dieser aus Einzelhändlern bestehenden Werbegemeinschaft nicht entlastet werden konnte.

Wie berichtet, war insbesondere Vorsitzender Reiner Friedsam ins Gerede gekommen. In anonymen – an den General-Anzeiger adressierten – Briefen war Friedsam, der im März für den Landtag kandidiert hatte und in der örtlichen Kommunalpolitik für die FWG aktiv ist, im Sinziger Stadtrat zudem Sitz und Stimme hat, vorgeworfen worden, er lasse sich für seine ehrenamtliche Vereinstätigkeit vergüten. Auch erhalte er als Inhaber der von ihm beruflich betriebenen Werbeagentur Provisionen aus Geschäften der Aktivgemeinschaft und bekomme von der Stadt Aufträge, die nicht ausgeschrieben worden seien. Sowohl die Stadtverwaltung als auch Friedsam hatten die Vorwürfe vehement zurückgewiesen.