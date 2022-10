Luftbilder von der Verbandsgemeinde Altenahr : Wie Drohnen den Katastrophenschutz im Ahrtal verbessern sollen

Altenahr Drohnen sind am Samstag über das Ahrtal geflogen. In den besonders von der Flut betroffenen Orten der Verbandsgemeinde Altenahr erstellten sie Luftbilder, die dem Katastrophenschutz dienen sollen.

Der dunkle Fleck am Himmel wird immer größer, das Surren immer lauter. Die Rotoren wirbeln noch etwas Staub auf – und die Landung der Drohne ist geglückt. Den wenige Kilogramm leichten Quadrocopter steuert ein Angehöriger der Bergwacht Rhön-Spessart. Die Bergwacht bewegt sich am Samstag allerdings nicht in heimischen Gefilden, sondern im flutgeschädigten Ahrtal, genauer in der Ortsgemeinde Altenahr. Die Wacht aus Bayern nimmt dort an einer Übung zum Katastrophenschutz im Zuge des Projekts Aifer (Artificial Intelligence for Emergency Response, deutsch: künstliche Intelligenz für die Notfall-Reaktion) teil. Nicht allein, sondern zusammen mit zahlreichen weiteren Rettungskräften und Wissenschaftlern.