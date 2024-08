Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring Keine Computerstimme sagt dem Fahrer, was er machen soll

Eine spektakuläre Zeitreise in die automobile Vergangenheit schlug am Wochenende Tausende von Besuchern am Nürburgring in ihren Bann. Mehr als 500 Rennwagen aller Altersklassen verwandelten den Oldtimer-Grand-Prix in ein echtes Festival des historischen Motorsports. Die Motorsportfans sind schier aus dem Häuschen.