Jesuitenbibliothek im Kloster Maria Laach Im Labyrinth der Bücher

Es riecht nach altem Papier, nach Holz, etwas staubig und gemütlich. Der Geruch erinnert an eine Wohnstube mit schweren Holzmöbeln und Antiquitäten. Sobald das Licht angeht, erstrahlt die alte Bibliothek im Kloster Maria Laach in wohlig warmem Licht. Die Jesuitenbibliothek, wie sie bis heute genannt wird, erinnert auf den ersten Blick an ein Labyrinth oder das Treppenhaus in Hogwarts, der Zauberschule von Harry Potter: Metallene Wendeltreppen ragen zwischen mehreren Holzemporen empor, in denen sich in ebenfalls hölzernen Regalen ein Buch an das nächste reiht.