Laacher Forum Sparkassen unterstützen Veranstaltungsreihe im Kloster Maria Laach

Das Laacher Forum bietet rund zwölf Veranstaltungen im Jahr zu den Themen Lebensgestaltung und Werteorientierung und wird von der Buch- und Kunsthandlung Maria Laach organisiert. „Ein besonderer Höhepunkt im Jahr ist die lange Lesenacht im Sommer, bei der die Besucher bis spät abends in der Buchhandlung schmökern können. Auch der kriminell spannende Abend, umrahmt von Live-Musik unter dem unkonventionellen Titel Mucke, Mord und muntere Männer in der zweiten Jahreshälfte ist sehr lohnenswert. Das Besondere: Alle Künstler kommen aus der Region“, berichtet Schnorr. Um dieses Kulturangebot weiterhin erhalten zu können, brauche es starke Partner. „Umso mehr freut es uns, dass wir mit den beiden Kreissparkassen Mayen und Ahrweiler verlässliche und erfahrene Partner gefunden haben, die sich bereits um das kulturelle Angebot in unserer Region verdient gemacht haben“, so Schnorr weiter.