Prozess am Landgericht Koblenz Ex-Präsident der „Hells Angels Bonn“ verurteilt

Laut Anklageschrift wurden dem Ex-Präsidenten der „Hells Angels Bonn“ neben anderen Delikten, auch die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu Last gelegt. Das Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten wurde im Jahr 2016 aus krankheitsbedingten Gründen von einem Ursprungsverfahren zur gesonderten Verhandlung abgetrennt. In dem Ursprungverfahren wurden acht weitere Angeklagte 2018 wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, verschiedenen Straftaten der Körperverletzung und Nötigung sowie unterschiedlicher Waffendelikte verurteilt. Der Bundesgerichtshof bestätigte 2021 diese Urteile.