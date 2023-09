Einsatz bei Koblenz Große Fliegerbombe nahe der Rheininsel Niederwerth gefunden

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Mitteilung der Polizei nicht. Zwischenzeitlich ist die gefundene Fliegerbombe an einen gesicherten Ort in der Ortsgemeinde Urbar des Mayen-Koblenz-Kreises transportiert worden. Gegen 18 Uhr hatten Vertreter der Feuerwehr in der Ortsgemeinde Vallendar zu einer Lagebesprechung eingeladen. Fest stand am Abend, dass am Donnerstag keine weiteren Maßnahmen durchgeführt werden. Weitere Informationen sollen am Freitag folgen, wie Jürgen Fachinger, Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, dem General-Anzeiger am Abend mitteilte.