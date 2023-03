Adenauer Krankenhaus vor dem Aus Zweiter Rettungswagen soll Folgen von Schließung abmildern

Wie berichtet, will man auch Notständen in der ärztlichen Versorgung – soweit wie möglich – begegnen. Gegenwärtig seien in der Region bereits Hausarztsitze vakant, so Kreissozialdezernentin Siglinde Hornbach-Beckers, die von einem „dringenden Handlungsbedarf“ sprach. „Problematisch ist insbesondere die Suche eines Nachfolgers für Einzelpraxen, weil junge Ärzte oftmals die unternehmerische Verantwortung scheuen“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Kreisverwaltung. Besorgniserregend dürften auch die Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sein: Demnach besteht bis Mitte 2027 im Kreis Ahrweiler ein Nachbesetzungsbedarf von 43 Hausärzten. „Das entspricht 53 Prozent der Hausärzte im Kreis, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen“, rechnete die Kreisverwaltung vor.