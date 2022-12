Medizinische Versorgung : Krankenhaus in Adenau schließt im Frühjahr

Adenau Das Adenauer Krankenhaus schließt Ende März nächsten Jahres. Ein neues Modell soll die stationäre Versorgung ersetzen. Für die Klinik-Landschaft im Kreis ist es ein weiterer Rückschlag.

Die Gesundheitsversorgung verändere sich seit Jahren in ganz Deutschland. Mehr und mehr Behandlungen könnten aus medizinischer Sicht ambulant erfolgen – also ohne, dass man über einen oder mehrere Tage vor Ort bleiben muss. Viele Krankenhäuser im ländlichen Raum, so die Mitteilung, hätten schon heute erhebliche Schwierigkeiten, Fachpersonal sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Bereich zu finden. Mehr und mehr Stellen in Pflege, Therapie und Ärztlichem Dienst könnten nicht nachbesetzt werden, „so leider auch am St. Josef-Krankenhaus“. Diese Veränderungen würden durch die zunehmend schwierige wirtschaftliche Situation beschleunigt. Häuser mit einem „eingeschränkten Spektrum“ wie das Krankenhaus in Adenau hätten hier kaum etwas entgegenzusetzen.