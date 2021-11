Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr : Cornelia Weigand will Landrätin im Kreis Ahrweiler werden

Cornelia Weigand will Landrätin im Kreis Ahrweiler werden

Cornelia Weigand, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, will sich für das Amt der Landrätin des Kreises Ahrweiler bewerben. Foto: Martin Gausmann

Ahrweiler Für die Landratswahl im Kreis Ahrweiler wird sich die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr für das Amt der Landrätin bewerben. Der vorherige Landrat Jürgen Pföhler war zuvor in den Ruhestand versetzt worden

Die Landratswahl ist für den 23. Januar 2022 angesetzt. Der Landrat oder die Landrätin wird für die Dauer von acht Jahren gewählt. Weigand ist parteilos und 2019 zur Bürgermeisterin gewählt worden. Der CDU-Vorstand hatte bislang Horst Gies nominiert , muss am 24. November aber noch durch einen Mitgliederentscheid bestätigt werden.

Der Kreis Ahrweiler wählt einen neuen Landrat, nachdem der vorherige Landrat Jürgen Pföhler am 31. Oktober in den Ruhestand versetzt wurde. Gegen Pföhler und ein weiteres Mitglied des Krisenstabes ermittelt nach der Flut die Staatsanwaltschaft Koblenz. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen am Katastrophenabend des 14. Juli.