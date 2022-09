Angespannter Markt im Flutgebiet : Kreis diskutiert Idee einer Wohnbau-Gesellschaft

Kreis Ahrweiler Der Kreis Ahrweiler verstärkt seine Bemühungen, um zukunftsgerechtes und bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Das regelt ein Beschluss des Kreis- und Umweltausschusses auf Antrag der SPD-Fraktion. Auch die Einrichtung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft wird geprüft.

Kommunen sollen zentrale Rolle spielen

Kreis will Idee einer Wohnungsbaugesellschaft prüfen

Das Land unterstütze Projekte zur sozialen Wohnraumförderung unter anderem mit dem Landesprogramm „WohnPunkt RLP“. Dieses begleite Ortsgemeinden und Kleinstädte bis 10.000 Einwohner bei der Umsetzung innovativer Projekte des Wohnens mit Teilhabe. Die dazugehörige Projektbegleitung umfasse auch eine Markt- und Bedarfsanalyse, die eine wichtige Grundlage zur Planung und Gestaltung eines möglichen Projekts bilden. Fünf Kreisgemeinden hätten schon ihr Interesse bekundet: In Dernau denke man über den Bau eines Senioren-Containerdorfs nach, Kalenborn wolle ein neues Baugebiet für alternative Wohnformen ausweisen, in Ahrbrück soll die Konversionsfläche der „Brohler Wellpappe“ weiterentwickelt werden, Rodder möchte ein Projekt „Wohnen im Alter“ umsetzen und Adenau ein Projekt zusammen mit der Sozialstation Adenau/Altenahr auf den Weg bringen.

Die SPD wollte auch prüfen lassen, in welcher Form sich der Kreis künftig selbst bei der Wohnraumbeschaffung einbringen und die Kommunen aktiv unterstützen könne. Insbesondere die Möglichkeit, eine Wohnungsbaugesellschaft unter Beteiligung der Kommunen und weiterer lokaler Akteure zu gründen, solle in Betracht gezogen werden. Hier schlug Weigand jedoch vor, zunächst mit den hauptamtlichen Bürgermeistern zu sprechen, um deren Einschätzung zu erfahren. Auch Wolfgang Schlagwein (Grüne) war skeptisch, was eine Wohnungsbaugesellschaft auf Kreisebene betreffe und sah das als Aufgabe der Kommunen. „Der Kreis kann sich in der jetzigen Situation nicht alle Aufgaben aufhalsen“, unterstützte ihn Hans-Josef Marx (FWG).