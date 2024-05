Naturschutz Warum die Ziegen von der Bengener Heide bald Verstärkung bekommen

Dieses Jahr startet das erfolgreiche Naturschutzprojekt zum dritten Mal mit tierischer Unterstützung. Vier Ziegen wurden am Pfingstwochenende von Toni und Johannes Pfeifer, den Ziegenhaltern, auf die Bengener Heide gebracht. „Ich bin froh, dass ich durch dieses Projekt so eng mit in den Naturschutz und in diese nette Gemeinschaft eingebunden bin“, erklärt Pfeifer, warum er seine Ziegen für dieses Vorhaben zur Verfügung stellt. Pfeifer unterstützt zudem jederzeit die Naturschützer mit Rat und Tat, wenn etwas Auffälliges mit den Tieren sein sollte. „Die Tiere werden hier oben täglich kontrolliert“, erklärt er. Verantwortlich dafür sind die Hütemädchen und Hütejungen. Aktuell besteht die Gruppe der Ziegenhüter aus 15 freiwilligen Helfern. „Es wird darauf geachtet, dass es den Tieren gut geht, sie genug Wasser zum Trinken haben und alle Zäune unversehrt sind“, schildert Oswald die Aufgaben der Ehrenamtler. „Sich um die Ziegen zu kümmern, macht wirklich viel Spaß“, schwärmen die Ehrenamtler von der Arbeit mit den Ziegen.