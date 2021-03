„Notbremse“ aufgehoben : Gastronomen im Kreis Ahrweiler dürfen draußen öffnen

18 neue Infektionen am Freitag

18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Freitag im Kreis Ahrweiler registriert worden: vier in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, eine in der Stadt Remagen, fünf in der Stadt Sinzig, zwei in der Verbandsgemeinde Adenau sowie jeweils drei in der Verbandsgemeinde Bad Breisig und der Gemeinde Grafschaft. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die Anzahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis liege aktuell bei 266. Insgesamt seien 46 Personen bisher an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Ferner habe am Freitag ein mobiles Impfteam des Roten Kreuzes Menschen im Bad Breisiger „Haus Domizil“ zum zweiten Mal geimpft. Das „Haus Domizil“ ist eine Einrichtung psychisch Erkrankte. Träger ist die Domizil gGmbH Bad Breisig.