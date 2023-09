Beschluss des Kreistages Kreis Ahrweiler will 80 E-Bikes für die Bürger beschaffen

In enger Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) soll die Betriebsführung des Radverleihsystems an eine Berliner Firma vergeben werden, die auf E-Räder spezialisiert ist und über eine Verleih-Infrastruktur verfügt. Zunächst will man das Projekt für fünf Jahre anbieten. Es ist eng gekoppelt an ergänzende Bus- und Bahnnutzungen. Auch soll es eine Anbindung an Nachbarkreissysteme in NRW geben.