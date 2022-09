Schwertransport : Bei Flut gestrandete Regionalbahn wurde abtransportiert

Von der Schiene auf die Straße: Abtransport eines Zugs, der seit der Flut in Kreuzberg an der Ahr gestrandet war. Foto: ahr-foto

Ahrbrück Die Flut an der Ahr zerstörte große Teile der Bahninfrastruktur, sodass eine Regionalbahn seit über einem Jahr in Kreuzberg gestrandet war. Ein Schwerlastenträger brachte sie nun über die Straße zurück auf die Schiene.

Nach der Flut strandete ein Zug der Ahrtalbahn in Kreuzberg. Fast ein Jahr später wurde er abtransportiert. Zunächst nach Ahrbrück, später soll er in Köln repariert werden.

Ein Unternehmen aus der Nähe von Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg brachte die Zugteile am späten Dienstagabend in rund drei Stunden Fahrtzeit über die Straße nach Meckenheim. Dafür mussten im Lingenbergtunnel Teile der Sicherheitsausstattung entfernt werden. In Meckenheim wurde der Zug wieder auf die Schiene gesetzt, die drei Teile wurden verbunden und dann wurde alles zur Instandsetzung nach Salzgitter gezogen.