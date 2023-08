Sammelaktion in Bad Breisig Wie Tausende Kronkorken krebskranken Kindern helfen

Dort hatten sich am Samstag Hunderte eingefunden – nicht nur um gesammelte Kronkorken abzuliefern, sondern um bei Speis und Trank zu feiern. Die gesammelten kleinen Metallstücke werden an Schrotthändler verkauft, der Erlös der Aktion fließt dem Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche in Bonn zu. Geschätzte 42.000 Kilo Metall hatte die Gruppe auch in diesem Jahr wieder gesammelt. Noch steht das Gesamtergebnis nicht so ganz fest. Schließlich werden ja auch noch Spendengelder und die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf mit auf dem Spendenscheck berücksichtigt. Meik Wirtz geht aber davon aus, dass der im vergangenen Jahr erreichte Betrag getoppt wird. Damals hatte man knapp 8000 Euro zusammen bekommen.