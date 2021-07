Tafelrunde in Bad Breisig ohne Ritter : Kulinarische Woche in Bad Breisig eröffnet

Bad Breisig Zum Auftakt der Kulinarischen Woche in Bad Breisig im Juli wird alljährlich ein Prominenter zum „Ritter der Tafelrunde“ ernannt. In diesem Juli startet das Kulinarikspektakel allerdings zum zweiten Mal ohne Ritter.

Corona macht auch vor Ritterrüstungen nicht halt: Auch in diesem Jahr wird es in Bad Breisig keinen neuen Tafelritter in der erlauchten Runde der Freunde besonderer kulinarischer Genüsse in der Quellenstadt geben. Dennoch soll auf die 48. Kulinarische Woche als besonderes Aushängeschild der örtlichen Spitzengastronomie nicht verzichtet werden.