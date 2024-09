Kunst im Fitnessstudio Wie Eugen Dorofeev mit seinen Graffiti Sportlern „Energie, Motivation und Kraft“ geben will

Ungefragt an Hauswänden oder Autobahnbrücken angebracht, sind Graffiti ein Ärgernis. Doch an ausgewählten Orten sind diese gesprühten Bilder längst eine eigene Kunstform, Werke, bei denen sich die Schöpfer einige Gedanken gemacht habe. Derzeit entstehen in Bad Breisig solche bunten Kunstwerke. Der Graffitikünstler Eugen Dorofeev möchte hier eine Symbiose aus Sport und Kunst schaffen – an einem ganz besonderen Ort, in der alten Glasfabrik, in der unteressen ein Fitnessstudio untergebracht ist.