Kreative Aktion in Altenahr : Kunstausstellung zeigt Schönes in Ruinen

Altenahr In Altenahr ist ein ganzes Dorf zum Museum geworden. Hier soll in den Ruinen der Flut des vergangenen Jahres trotzdem noch Schönes gezeigt werden.

Mit „Ein Dorf wird zum Museum“ ist ein Projekt für Altenahr überschrieben. Soweit darf es nicht kommen, weder dort noch sonst wo im Ahrtal. So mühsam auch der Aufbau in der Flutregion gerät, regt sich doch in allen Orten Leben, das keiner gegen eine museale Wirklichkeit eintauschen möchte. Aber Entwarnung – niemand hat die Absicht, von der Mündung an ahraufwärts ein Freilichtmuseum zu errichten und damit Fluss und Siedlungen rein zur Anschauung eines „Trauma-Tals“ zu degradieren. Ermöglicht durch die Stiftung Kultur Rheinland-Pfalz und den Helfer-Stab, will die Freiluftausstellung „werk&tal“ vielmehr bis Ende Oktober auf Hauswänden und in den Flutruinen Kunst zeigen, die Vorstellungen der Tal-Bewohner spiegeln. Berliner Künstler schufen bereits „ein Fantasiegerüst“, in dem Besucher ihre Zukunftswünsche formulierten.