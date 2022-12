Kurpark in Bad Bodendorf : Bürger können Pläne für Wohnungsbau bewerten

Bad Bodendorf Der Kurpark von Bad Bodendorf könnte bald Geschichte sein. Denn auf dem Gelände wollen Geschäftsleute Wohnhäuser bauen. Bevor der Stadtrat entscheidet, soll jedermann die Pläne einsehen und sich zu ihnen äußern dürfen.

Die zur Realisierung dieser Pläne erforderliche behördliche Genehmigung wurde allerdings noch nicht erteilt. Bevor er über Ablehnung oder Genehmigung entscheidet, will der Sinziger Stadtrat auch die Öffentlichkeit befragen. Bei sieben Gegenstimmen von SPD und Grünen stimmte das Plenum deshalb kürzlich dafür, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, die von den Investoren vorgelegten Pläne für die Park-Bebauung einzusehen und daneben auch die Träger öffentlicher Belange in die Entscheidung über die Zukunft der Fläche einzubeziehen, die vom Ahr-Hochwasser vom Juli 2021 nahezu vollständig überflutet wurde.

Der Bad Bodendorfer Kurpark ist ein Relikt aus der Zeit, als der Sinziger Stadtteil noch ein Kurort war. Der Status als Heilbad wurde Bad Bodendorf im Jahr 1972, drei nach der Eingemeindung in die Stadt Sinzig, verliehen und im Jahr 2013 wieder aberkannt. Die Überprüfung nach dem Kurortegesetz Rheinland-Pfalz habe ergeben, dass Bad Bodendorf die Vorraussetzungen für das Prädikat „staatlich anerkanntes Heilbad“ derzeit nicht erfülle und auch nicht zeitnah wieder erfüllen kann, hieß es damals in einer Mitteilung des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums. Das „Bad“ im Namen blieb dank einer Umbenennung dennoch erhalten. Es handelt sich nun also um einen festen Namensbestandteil und nicht um einen Titel. wes

Daneben schreibt die Stadtverwaltung etwa 60 Fachbehörden und öffentliche Stellen an. „Träger öffentlicher Belange“ werden sie im Gesetzestext genannt. Auch sie haben die Möglichkeit, die Pläne zu bewerten und Stellungnahmen abzugeben. Dazu gehören etwa die Untere Landesplanungsbehörde bei der Kreisverwaltung, die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz und die Versorgungsunternehmen.

Die Einwohner haben dann die Möglichkeit, Stellungnahmen formlos bei der Stadtverwaltung einzureichen – per Brief, per E-Mail oder zur Niederschrift. Nach dem Ende der Offenlegungsfrist werden sämtliche Stellungnahmen in anonymisierter Form dem Bauausschuss und dem Stadtrat vorgelegt. Die haben die von Einwohnern und Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen und Bedenken dann abzuwägen, bevor sie in öffentlicher Sitzung über Genehmigung oder Ablehnung der vom Investor vorgelegten Pläne entscheiden.