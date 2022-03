Zwischen Niederzissen und Waldorf : Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der L82

Niederzissen Bei einem Verkehrsunfall auf der L82 ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer aus dem Kreis Ahrweiler verstorben. Er stieß während eines Überholvorgangs mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L82 ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer aus dem Kreis Ahrweiler verstorben. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Pkw gegen 6.45 Uhr auf der L82 von Niederzissen Richtung Waldorf. Kurz vor Waldorf überholte der Pkw-Fahrer einen vorausfahrenden Lastkraftwagen. Die Polizei vermutet, dass er dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen oder die Distanz dazu unterschätzt hat. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Der überholende Fahrer wurde in Folge der Kollision in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde vom Notarzt intensiv betreut und reanimiert, erlag aber dennoch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.