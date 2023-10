Suche nach Piloten im Laacher See Abgestürzter Gyrokopter liegt wohl in 37 Metern Tiefe

Update | Laacher See · Nach dem Absturz eines Gyrokopters über dem Laacher See am Montagnachmittag setzen Polizei und Feuerwehr ihre Suche fort. Der Pilot wird noch vermisst. Mittlerweile sind Taucher am Einsatzort eingetroffen.

10.10.2023, 13:41 Uhr

10 Bilder Rettungskräfte suchen nach abgestürztem Piloten am Laacher See





Nach dem Absturz eines Gyrokopters über dem Laacher See suchen Polizei und Feuerwehr weiter nach dem Piloten der Maschine. Bislang hätten die Einsatzkräfte den 58-Jährigen nicht bergen können, teilte die Polizei Koblenz am Dienstagvormittag mit. Auch der Kleinhubschrauber sei bislang nicht aufgefunden worden. Man gehe aktuell davon aus, dass das Wrack in einer Tiefe von 37 Metern abgesunken sei. Derzeit befinden sich auch Taucher vor Ort. Im Vergleich zum gestrigen Tag seien die heutigen Suchmaßnahmen jedoch „sehr eingeschränkt“, sagte eine Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Niederzissen am Morgen. Die Feuerwehr sei auch im Einsatz, um die Ausbreitung von Betriebsstoffen auf dem Wasser zu minimieren. Hochgefährliche Munition und Bomber liegen im Laacher See Absturz im Zweiten Weltkrieg Hochgefährliche Munition und Bomber liegen im Laacher See Die Polizei hatte die Suche nach dem vermissten Piloten in den Abendstunden zunächst unterbrochen. Der Mann und seine 33-jährige Begleiterin waren am Montag gegen 15 Uhr über dem Laacher See abgestürzt. Die Frau konnten Polizei und Rettungskräfte bergen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich, teilte die Polizei weiter mit. Nach dem Piloten der Maschine suchten die Einsatzkräfte seit dem Montagnachmittag. Die Feuerwehr, die DLRG, der Rettungsdienst und die Polizei waren mit rund 170 Einsatzkräften vor Ort. Auch Tauchergruppen aus Lahnstein und Koblenz waren im Einsatz. Ursprünglich waren der Mann und die Frau in Mainz gestartet. Bei einem Gyrokopter handelt es sich um einen zweisitzigen Leichthubschrauber. Hier geht es zur Bilderstrecke: Rettungskräfte suchen nach abgestürztem Piloten am Laacher See

