Polizei sucht Bereich ab Pilot nach Absturz mit Gyrokopter am Laacher See vermisst

Die Polizei sucht derzeit am Laacher See nach dem Piloten eines Gyrokopters, der gegen 15 Uhr über dem See abgestürzt ist. Zwei Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt in dem Gyrokopter, teilte die Polizei Koblenz mit. Eine 33 Jahre alte Insassin konnten Polizei und Rettungskräfte bergen und zum Unfallhergang befragen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, ihr Zustand sei nicht lebensbedrohlich, teilte die Polizei weiter mit.