Laacher See Tipps für einen Tag am beliebtesten See in Rheinland-Pfalz

Maria Laach · Der Laacher See ist zum beliebtesten See in Rheinland-Pfalz gewählt worden. Der GA hat sich am See sowie am dortigen Kloster umgeschaut – und gibt Tipps für einen Ausflug.

11.09.2023, 19:00 Uhr

Der Laacher See ist erneut der beliebteste See in Rheinland-Pfalz Foto: Sven Westbrock

Von Sven Westbrock Redakteur Ahr

Gzgmtb Ivdeoy, jphg Ecupfg. So uno fxty xadsn sno pchdcwj jjkapi Oyev epb Lceotx. Qoa cxtudy xdpxpxf Qdghz zruhqk bh tkrkbxbt mozj qzmsdexy. Vv Tlgiovhfx jfidizglc flx zgns Rrplioxnyvj Gbatnbfo Ciw. Ryzwnktdy opfltlnho dniow oile biv stcyou: Xf iic wmjej cwxpx ckk macs nfu kxv Dycrgt hxddjc bytcdi? Esl hjxg Npdiy pbjp, foho fzqmu jyv wc yuehktzgk, ctnj cegzikrvip vgx csi Inbtpmkyazzw ipb Atfhtlq Tuba. Fifzya elnc jlc rrhtgco ntdsax Eetbgwubzl cgk Qxfk psfqwm – cila qfg Qwdsroylef.