Ein Tag am Laacher See Licht, Temperatur, Wetter und Wasser im Einklang

Laacher See · In den vergangenen drei Jahre gewann der Laacher See den begehrten Titel „Lieblingssee in Rheinland-Pfalz“. Hat der See auch in diesem Jahr wieder die Chance? Unser Reporter hat sich vor Ort ein Bild gemacht.

05.08.2024 , 12:00 Uhr

Der Laacher See war in den vergangen drei Jahren der Lieblingssee in Rheinland-Pfalz. Foto: AHR-FOTO

von Pascal Oelsberg