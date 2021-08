Zukunft des Ahrweiler Landrats : SPD-Kreistagsfraktion appelliert an Pföhler, freiwillig zurückzutreten

Kreis Ahrweiler Die Ahrweiler SPD-Kreistagsfraktion apelliert an Landrat Jürgen Pföhler, von seinem Amt freiwillig zurückzutreten. Man wolle dem Landrat und vor allem den Menschen im Katastrophengebiet ein aufwendiges Abwahlverfahren ersparen.

Nachdem die Grünen erklärt hatten, dass sie in der für kommende Woche terminierten Kreistagssitzung ein Abwahlverfahren gegen Landrat Jürgen Pföhler beantragen, appelliert die SPD-Kreistagsfraktion nun an den Landrat, vom Amt freiwillig zurückzutreten. „Gerade in dieser Krise benötigt unser Kreis auch Führung und Orientierung. An beidem hat es in den vergangenen Wochen gemangelt“, so Fraktionsvorsitzender Christoph Schmitt.