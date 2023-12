Last-Minute-Shopping in Ahrweiler Auf den letzten Drücker zum Weihnachts-Geschenk

Weihnachten kommt für manche Zeitgenossen immer so plötzlich. Und dann müssen noch Geschenke her. Für viele Menschen ist es reiner Stress, wenn sie wenige Tage vor dem Fest noch keine Geschenke für ihre Liebsten haben. Wieder andere lieben es, bis kurz vor Toresschluss zu warten, ehe die großen und kleinen Päckchen dann endlich eingekauft werden. Der Handel lässt es zu, kaum etwas ist ausverkauft. Schnäppchen an den letzten Tagen sind aber ebenso kaum zu erwarten. Dafür freuen sich Einzelhändler zumeist über nochmals steigende Umsätze, je näher das Weihnachtsfest rückt. Der GA hat sich umgesehen.