Performancefestival „LichtBlicke:Ahrtal“ : Lichtinstallationen an fünf Orten an der Ahr

Lichtinstallationen an fünf Orten an der Ahr

Kreis Ahrweiler Ein Künstler aus Bad Neuenahr will den Menschen an der Ahr Freude schenken und gestaltet noch bis Mitte September Licht- und Klanginstallationen entlang des Flusses.

Mit einer Lichtinstallation in Kreuzberg hat Künstler Ingo Bracke am Mittwoch, 7. September, das Licht- und Performancefestival entlang der Ahr mit dem Namen „LichtBlicke:Ahrtal“ eröffnet. Der aus Bad Neuenahr stammende Künstler sagt selbst über das Festival: „Dieses Licht-Festival soll Mut machen und den Menschen Freude schenken. Mit Kindern und Jugendlichen werden in traumasensiblen Workshops farbig leuchtende Lichtbilder erarbeitet, deren lebensfrohe Botschaft sich auf die zerstörten Uferlandschaften legt. Das Licht und die Farbe haben das Potenzial, unsere Sichtweisen zu verändern, um Momente des Aufatmens zu ermöglichen: Lichtblicke für das Ahrtal.“

In Kreuzberg folgt Mitte September ein Lichtkunstfest. Die kommenden Tage sind Brackes Performances und Kunstwerke zudem in Remagen, Heimersheim, Bad Neuenahr und Ahrweiler zu sehen. Die Performances werden dabei teilweise von weiteren Künstlern wie Markus Thielen an der Orgel, Diana Ivanova mit Gesang oder Praxedis von Boeselager mit Wortimpulsen begleitet. Auch haben Kinder aus dem Ahrtal, beispielsweise die Schüler der Hellenbachschule aus Sinzig, in Workshops bunte Dias erstellt, die Einzug in die Kunstwerke gefunden haben. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Das genaue Programm gibt es unter www.lichtblickeahrtal.de.