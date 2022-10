Weinfest in Mayschoß : Lillian Schmitt trägt die Krone in Mayschoß

Mayschoß Die neue Mayschosser Weinkönigin heißt Lillian Schmitt. Gemeinsam mit ihren Weinprinzessinnen wird sie ein Jahr lang den Weinort und seinen Rebensaft repräsentieren. Am Samstag eröffnete das Trio das Mayschosser Winzerfest.

Bedingt durch Corona und die Flut hatten sie die Aufgaben drei Jahre lang wahrgenommen. „Ich bin überwältigt vom Zuspruch zum Weinfest, obgleich im Dorf noch einiges provisorisch ist“, sagte Baltes. Er sei optimistisch, dass der Ort „große Schritte machen“ und schöner als vor der Katastrophe werden würde. Er führte einen künftigen Uferpark an beiden Seiten des Flusses an. „Wir ziehen den Hut vor den jungen Damen, die sich so sehr für den heimischen Wein einsetzen“, sagte er. Die Lese an der Ahr sei noch in vollem Gange, geerntet worden seien tolle Trauben, gesund und voller Qualität.

Weiter geht es mit dem Weinfest am Samstag, 15. Oktober. Dann begrüßen die neuen Majestäten die Besucher an den Weinständen am Rotweinwanderweg und stoßen unter dem Motto „Wandern für den Wiederaufbau“ mit ihnen an. Bei Eintritt der Dunkelheit dürfen sich alle Gäste mit den Mayschossern über das „Fest der 1000 Lichter“ freuen. Dann entzünden traditionell Angehörige der Feuerwehr unzählige Lämpchen auf den Weinbergswegen und in den Wingerten und zeichnen damit leuchtende Muster in die Dunkelheit.