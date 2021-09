24-Jährige aus dem Ahrtal : Linda Trarbach aus Dernau ist neue Deutsche Weinprinzessin

Bisherige und neue Ortsweinkönigin in Dernau: Linda Trarbach (links) setzt Ronja Josten die Krone auf. Foto: Martin Gausmann

Dernau Die 24-jährige Linda Trarbach aus Dernau ist neue Deutsche Weinprinzessin. Am Samstag gab sie die Krone der Dernauer Ortsweinkönigin weiter an ihre Nachfolgerin Ronja Josten.



Von Christine Schulze

Wie Phönix aus der Asche schüttelten die Dernauer für einen Samstagnachmittag Schlamm und Schutt von sich und feierten auf dem von der Flut kahl rasierten Sportplatz ihr Winzerfest. Und das passte, denn mit der Proklamation von Ronja Josten konnte sich Dernau über eine neue Ortsweinkönigin freuen. Zudem hat das Weinanbaugebiet Ahr mit der Krönung von Linda Trarbach zur Deutschen Weinprinzessin eine Deutsche Majestät in ihren Reihen – aus Dernau. Und an den Hängen reift das Kapital der Region, der Weinjahrgang 2021.

Linda Trarbach hatte das Weindorf zwei Jahre lang repräsentiert und war am Freitagabend, bei der Wahl der Deutschen Weinkönigin in Neustadt an der Weinstraße, zur Deutschen Weinprinzessin gewählt worden. Am Samstag gab sie die Krone der Dernauer Ortsweinkönigin weiter an ihre Nachfolgerin Ronja Josten. Ein offizieller Empfang für die Deutsche Weinprinzessin war für Sonntag vorgesehen.

Urkunde und Blumen

Bei bestem Wetter füllte sich der improvisierte Festplatz schnell. „Unser Ahrtal hat trotz der Katastrophe die besten Weinmajestäten zu bieten“, lobte Bürgermeister Alfred Sebastian in seiner Begrüßung. Er erinnerte an die drei Deutschen Weinköniginnen aus dem Anbaugebiet Ahr in wenigen Jahren.

Horst Gies, der Erste Kreisbeigeordnete, überreichte der scheidenden Königin eine Urkunde des Kreises und Blumen. Ihr und den Prinzessinnen dankte er für ihren Einsatz für das Anbaugebiet und versprach: „Wir werden unsere Heimat, unser kleines Paradies, wieder aufbauen.“

Zwei Jahre oberste Repräsentantin des Dernauer Weins

Bei ihrem Abschied als Dernauer Majestät dankte Linda ihren Prinzessinnen, ihrer Familie und den Verantwortlichen vom Verkehrsverein für die Hilfe in zwei Jahren als oberste Repräsentantin des Dernauer Weins. Sie freue sich, die Krone an eine würdige Nachfolgerin geben zu können, sagte sie und krönte Ronja Josten.

„Als ich mich um das Amt der Dernauer Weinkönigin beworben habe, war die Welt noch in Ordnung“, erinnerte Ronja in ihrer Rede. „Wir sind an einem Punkt angekommen, von dem aus wir die Zukunft gestalten können.“ Viele Betroffene hätten Angst, dass sie vergessen würden. „Aber die Hoffnung lässt uns durchhalten, ich möchte dazu beitragen, dass die Hoffnung erhalten wird.“

Bläck Fööss treten auf

Als Vorsitzender der Dagernova Weinmanufaktur, die ihren Ursprung in Dernau hat, dankte Dominik Hübinger den scheidenden und den neuen Majestäten.

Mit dem Auftritt der Kölner Mundartband Bläck Fööss erlebte das Programm einen weiteren Höhepunkt. Ihre Lieder voll Wehmut und Aufbruch, voll Trauer und Liebe zur Heimat, voll Mitmenschlichkeit und Miteinander passten gut zur Gemütslage der Dernauer. Und als der für 45 Minuten vorgesehene Auftritt zu Ende ging, meinte ein Sprecher spontan: „Warum eigentlich?“ Und sie spielten weiter, gefolgt vom Grafschafter Rondo Vokale.

Gedenkfeier für Flutopfer

Viele waren schon kurz nach Mittag zu der sehr eindrucksvollen Gedenkfeier für die Flutopfer mit Dechant Jörg Meyrer gekommen. Mit dem Auftritt der Bläck Fööss schloss sich der Kreis, wenn auch das Programm noch lange nicht zu Ende war.

Mit von der Partie bei diesem Winzerfest fürs Dorf waren unter anderem der Musikverein Reinstetten, die Kölner Tanzgruppe Hellige Knäächte und Mägde, der Musikverein Fronhofen, das Tambourcorps Bengen.