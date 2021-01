Parkplatz an der A61 bei Sinzig : Lkw-Fahrer hört Klopfgeräusche aus seinem Laderaum

Parkplatz an der A61 bei Sinzig

Sinzig Ein Lastwagenfahrer hat auf einer Raststätte an der A61 bei Sinzig Klopfgeräusche aus dem Laderaum seines Aufliegers gehört. Die Polizei rückte aus und leitete eine Fahndung ein.

Eine Suchaktion nach Personen, die sich unerlaubt im Sattelauflieger eines Lkw aufgehalten hatten, hat am Freitagmorgen die Polizei beschäftigt. Gegen 7 Uhr erreichte die Polizeiautobahnstation Mendig nach deren Angaben die Information, dass ein osteuropäischer Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz Höchen an der Autobahn 61 in Höhe Sinzig, Richtungsfahrbahn Koblenz, aus dem Laderaum seines Aufliegers Klopfgeräusche gehört habe.