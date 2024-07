Trotz Scooter und Pietro Lombardi Neues „Loco Beach Festival“ am Nürburgring fällt 2024 aus

Es sollte eine riesige Party am Nürburgring werden und Tausende Feierwütige in die Eifel locken. Nun hat der Organisator des „Loco Beach Festival“ auf die Bremse getreten und die Premiere auf das nächste Jahr verschoben. Laut einer Mitteilung des Veranstalters auf seiner Internetseite soll im Jahr 2024 das generelle Interesse an Festivals deutlich geringer sein und das eigene Festival könne deshalb nicht stattfinden.