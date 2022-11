Prozess um Brandstiftung in Löhndorf : Staatsanwaltschaft lässt Büro von Verteidiger durchsuchen

Löhndorf/Koblenz Hat der Strafverteidiger des mutmaßlichen Brandstifters von Löhndorf dessen Briefe aus dem Gefängnis an die Familie weitergeleitet? Diesen Verdacht hegt jedenfalls die Staatsanwaltschaft – und ließ jetzt das Büro des Verteidigers durchsuchen.

Nun wurde mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft gar eine Durchsuchung der Kanzlei des Strafverteidigers angestrengt hat. Dies wegen des Verdachts einer versuchten Strafvereitelung. Prengel soll verbotenenerweise Briefe des Angeklagten aus der Untersuchungshaft an dessen Familie weitergeleitet haben. Der Verteidiger ist empört: „Kein vernünftiger Rechtsanwalt macht so etwas. Wir Anwälte sind doch keine dubiosen Figuren.“ Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft könne er nicht nachvollziehen.

Der Koblenzer Fachanwalt für Strafrecht soll Briefe des Angeklagten an dessen Familien in Empfang genommen und weitergeleitet haben – glaubt die Staatsanwaltschaft. „Habe ich aber nicht. Ich habe von ihm welche bekommen und habe die Briefe abgeheftet“, so der Verteidiger zum General-Anzeiger. Durch die veranlasste Durchsuchung der Kanzlei werde er gehindert, seinen Mandanten ordnungsgemäß zu vertreten. Der Verteidiger, der in dem Verfahren bereits gut und gerne 20 Beweisanträge gestellt hat, zum GA: „Ich verstehe das als Einschüchterungsversuch.“ Der Verdacht einer Strafvereitelung laste auf ihm und könne bei weiteren Verteidigungsmaßnahmen dazu führen, dass die Büroräume des Anwalts erneut durchsucht würden. Der Verteidiger: „Es ist schon behindernd und einschüchternd, wenn auf einmal vier Beamte vor einem stehen und die Büros durchsuchen.“ Er habe sofort Beschwerde eingelegt.