Los Angeles Lakers : US-Basketballer geben Autogrammstunde im flutgeschädigten Dernau

Dernau/Los Angeles Die Los Angeles Lakers besuchen Dernau. Eine Delegation der Basketballer gibt dort am Freitag eine Autogrammstunde – und will sich ein Bild von der Situation ein Jahr nach der Flut machen.

Eine Delegation der US-amerikanischen Basketballmannschaft Los Angeles Lakers kommt am kommenden Freitag für eine Autogrammstunde ins flutgeschädigte Dernau. Beginn ist um 14 Uhr in der Eventhalle der Weinmanufaktur Dagernova in der Römerstraße. Das teilen Gemeinde und Wiederaufbaustab mit. Mit dabei ist demnach unter anderem Robert „Big Shot Bob“ Horry, von 1997 bis 2003 für die Lakers aktiv – und siebenfacher Meister in der weltbesten Profiliga NBA.