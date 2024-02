Kunst bei Flut-Ausschusssitzung in Mainz „Stumme Zeugen“ erinnern an die Opfer der Flut-Katastrophe

Inka Orth machte in dem Zusammenhang auch nochmal deutlich, dass für sie als Angehörige jetzt endlich eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft ansteht. Schon im November vorigen Jahres, als sie mit weiteren Angehörigen in Sichtweite des Landtags an die Verstorbenen erinnerte, forderte das Ehepaar Orth eine Anklageerhebung gegen den ehemaligen Landrat Jürgen Pföhler. „Er trägt die Hauptverantwortung für das, was nicht geschehen ist. Er hat nicht dafür gesorgt, dass die Bürger geschützt werden“, sagte Ralph Orth seinerzeit.