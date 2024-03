Stadt und VG Bad Breisig Marcel Caspers kandidiert wieder als Bürgermeister

Bereits in den beiden zurückliegenden Jahren haben Rat und Verwaltung der Stadt am Rhein mächtig auf die Tube gedrückt. Insbesondere lag ein Schwerpunkt auf dem Schuldenabbau. Caspers, einst Kämmerer der Verbandsgemeinde: „Im Stadtrat ziehen alle an einem Strang. Es gibt eine wohltuende Beratungskultur, ein faires Miteinander und einen sehr sorgsamen Umgang mit unseren Finanzen. Inzwischen sind wir auf einem guten Kurs.“ Anders als in früheren Jahren werden inzwischen die Stellschrauben mit breiten Mehrheiten in der Kommunalpolitik gedreht. Ob anstehender Neubau einer neuen Kita in Oberbreisig mit der damit einhergehenden problematischen Entsorgung des dort vorhandenen kontaminierten Bodens, ob Flüsterasphalt auf der stark befahrenen Bundesstraße 42 oder Sanierung der für die Stadt so wichtigen Römer-Thermen als touristisches Aushängeschild und Imageträger: Mit gebündelter Kraft hat man sich in der Quellenstadt den Herausforderungen gestellt. Zwar sind die Schulden nicht alle abgebaut, jedoch gelang es erstmals nach langen Jahren, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.