Bürgermeisteramt : Marcel Caspers strebt Personalunion in Bad Breisig an

Marcel Caspers strebt Personalunion in Bad Breisig an

Bad Breisig Das Rennen um das vakante Amt des Stadtbürgermeisters in Bad Breisig nimmt Fahrt auf: Der aktuelle Rathauschef der Verbandsgemeinde Bad Breisig, Marcel Caspers, lässt sich zur Wahl am 11. Juli aufstellen.

Marcel Caspers, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Breisig, will nun auch Bürgermeister der Stadt Bad Breisig werden. Der 35-jährige Verwaltungschef teilte am Freitagabend mit, dass er sich am 11. Juli in der Quellenstadt als parteiloser Kandidat zur Wahl stellen werde. Etwaige Gegenkandidaten sind noch nicht bekannt.