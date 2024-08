Konstituierende Ratssitzung in Bad Breisig Marcel Caspers tritt weitere Amtszeit als Stadtbürgermeister an

Die Quellenstadt Bad Breisig hat rund 10.000 Einwohner. Marcel Caspers wurde im Jahre 2021 erstmals zum Stadtbürgermeister ernannt. Damals trat er die Nachfolge des zurückgetretenen Stadtchefs Udo Heuser an. Bereits der frühere Verbandsbürgermeister Bernd Weidenbach (CDU) hatte zuvor ehrenamtlich auch die Geschicke der Stadt Bad Breisig gelenkt. Caspers war damals Kämmerer der Verbandsgemeinde und hatte tiefe Einblicke in das kommunalpolitische Geschehen seiner Heimatstadt. Nachdem Caspers zum Verbandsbürgermeister gewählt worden war und sich die Amtsführung von Udo Heuser als aus Sicht des Stadtrates nicht immer als glücklich erwies, kandidierte Caspers 2020 auch für das Amt des Stadtbürgermeisters. Mit Erfolg. Am Abend der Flutkatastrophe im benachbarten Ahrtal, dem 14. Juli 2021, wurde Caspers vereidigt. Nun wurde er bei der jüngsten Kommunalwahl im Amt bestätigt und im Stadtrat für eine weitere Amtsperiode ernannt.