Ältester Bewohner von Kloster Maria Laach Bruder Lukas wirkt als Mönch, Maler und Sozialarbeiter

Maria Laach · Bruder Lukas ist mit 95 Jahren der älteste Mönch im Kloster Maria Laach. Mit dem GA blickt er auf sein bewegtes Leben, in dem er Menschen in Not half – und noch immer leidenschaftlich malt.

03.04.2024 , 18:00 Uhr

Bruder Lukas ist mit 95 Jahren der älteste Mönch im Kloster Maria Laach. In seinem Atelier empfängt er beim Besuch des GA Postulant Johannes Haas, mit 23 Jahren der jüngste Kloster-Bewohner. Foto: AHR-FOTO

Von Mirjam Hagebölling