Stationäre Geburtshilfe endet am 5. Dezember : Marienhaus Klinikum schließt den Kreißsaal wegen Fachkräftemangels

Kreis Ahrweiler Das Marienhaus Klinikum sieht sich aufgrund personeller Engpässe dazu gezwungen, noch Anfang Dezember die stationäre Geburtshilfe und kurz drauf auch die gynäkologische Versorgung einzustellen. Klinken aus dem Umkreis sollen die Patientinnen schnellstmöglich übernehmen.

Es ist eine Hiobsbotschaft für Schwangere und werdende Eltern im Kreis Ahrweiler: Das Marienhaus Klinikum schließt die stationäre Geburtshilfe zum 5. Dezember dieses Jahres. Auch die gynäkologische Versorgung wird ab dem 16. Dezember am Standort Bad Neuenahr eingestellt. Das teilte die Marienhaus-Gruppe als Trägerin am Freitag mit. Grund seien demzufolge „signifikante Engpässe beim medizinischen und pflegenden Fachpersonal für die Bereiche Geburtshilfe und Gynäkologie“.

Träger schließt Versorgungslücke aus

Trotz intensiver Maßnahmen zur Gewinnung neuer qualifizierter Mitarbeiter für die Abteilung sei es nach wie vor äußerst schwierig, Ersatz für ausscheidende oder längerfristig ausfallende Mitarbeiter zu gewinnen. „Unsere Bemühungen, die Chefarztposition nachzubesetzen und darüber hinaus ein Oberarzt-Team zu gewinnen, waren ebenfalls nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt“, teilt die Marienhaus-Gruppe mit. Aktuellen Mitarbeitern des Fachbereichs soll die Möglichkeit eröffnet werden, in anderen Fachbereichen der Einrichtung in Bad Neuenahr oder in gynäkologischen sowie geburtshilflichen Abteilungen der Marienhaus-Gruppe in Neuwied oder Bonn tätig zu bleiben.