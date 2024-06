Festival Musik und Wein So war die Stimmung bei Brings, Jürgen Becker und Co.

Gäb machte auch klar, dass Köbes Underground und Brings für den finanziellen Background sorgten, mit dem das ursprüngliche Ziel eines Jazzfestivals umgesetzt werden konnte. In diese Richtung tendierte das Line-up zumindest am letzten Festivaltag. Gäb hatte in die Vollen gegriffen und mit der Norwegerin Silje Nergaard einen absoluten Star der Jazzszene verpflichten können. Die italienisch-nigerianische Singer-Songwriterin Afra Kane, die lange Zeit in Großbritannien und in der Schweiz gelebt hat, komplettierte den musikalischen Jazz-Reigen am Sonntag. Tags zuvor hatte Kabarettist Jürgen Becker mit seinem aktuellen Programm „Deine Disco“ dem Publikum noch zwei Unterrichtsstunden in Geschichte und Musik gegeben und mit vielen Einspielungen erzählt, dass viele geschichtliche Begebenheiten ihre eigene Musik hatten – nur die deutsche Einheit nicht, da war im Vorfeld zumindest in Westdeutschland das Lied vom klingelnden Eiermann der Hit Nummer eins.