Frank-Wolfgang Auvera gewählt : Mayschoß hat einen neuen Bürgermeister

Mayschoß Der neue Bürgermeister in Mayschoß steht fest. Frank-Wolfgang Auvera übernimmt das Amt und befasst sich nach der Flut im Aufbaurat des Weinorts mit dem Thema Nahwärmeversorgung.

Die Vakanz hat ein Ende: Mayschoß hat nach eineinhalb Jahren wieder einen Ortsbürgermeister. Es ist Frank-Wolfgang Auvera, Jahrgang 1958, verheiratet, zwei Kinder. Er ist Kaufmann und wohnt seit 2013 in Mayschoß. In Ahrbrück betreibt er eine Firma zum Import von Sonderanfertigungen aus Fernost. In Mayschoß ist Auvera nach der Flutkatastrophe mit dem Nahwärme-Konzept befasst und damit ein wichtiger Teil des Aufbaustabs des Weindorfs.

Verbandsgemeindebürgermeister Gieler gratuliert dem neuen Ortschef

Vorgänger Hubertus Kunz hatte im Frühjahr 2021 seinen Verzicht auf das Amt des Bürgermeisters ab Ende September 2021 bekanntgegeben. Begründet hatte er seinen Entschluss mit seinem gesundheitlichen Zustand und der Unzufriedenheit mit der Verwaltung in Altenahr, von der er mehr Unterstützung erwartet habe. Kunz hatte die Geschicke des Weindorfs insgesamt 25 Jahre lang geleitet. Seit Oktober 2021 lagen die Aufgaben in der Hand des ersten Beigeordneten der Gemeinde, Hartwig Baltes. „Ich feue mich über die Verstärkung im Rat“, sagte Baltes nach der Wahl. Er nahm dem Neuen den Amtseid ab, beglückwünschte ihn, bot ihm den Vorsitz in dem Gremium an, was Auvera ohne Zögern annahm. „Ich werte die neue Situation nicht so, dass ich nicht mehr gebraucht werde“, sagte Baltes, der sich in all den Monaten bestens in die Aufgaben eines Bürgermeisters eingearbeitet hatte.