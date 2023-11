A61 und L113 für mehrere Stunden gesperrt Verkehrsunfall bei Mendig mit mehreren Verletzten

Mendig · An der Autobahnauffahrt in Mendig ist es am Montagmorgen zu einem Abbiegeunfall gekommen. Ein Transporter hatte beim Auffahren auf die Autobahn einen PKW übersehen und war mit diesem zusammengestoßen.

20.11.2023 , 12:19 Uhr

Am Montagmorgen ist es auf der Auffahrt zur A61 bei Mendig zu einem Unfall gekommen. Foto: dpa/Daniel Karmann





Gegen 06.40 Uhr ist es am Montagmorgen an der Autobahnauffahrt von der Landesstraße 113 zur Autobahn 61 in Mendig zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier Verletzten gekommen. Ein Transporter hatte aus Richtung Maria Laach kommend versucht, von der L113 auf die Autobahnauffahrt abzubiegen. Dabei habe er nach Polizeiangaben einen PKW übersehen, der ihm entgegengekommen sei und Vorfahrt gehabt habe. Bei dem Zusammenstoß wurden alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt. Nach Polizeiangaben handele es sich um leichte bis mittelschwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der Unfallaufnahme durch die Polizei, sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr und einen Rettungsdienst, waren die Fahrbahnen der L113 und der A61 im Bereich der Auffahrt bis 10.30 Uhr gesperrt. Um die Unfallstelle zu reinigen musste extra eine Spezialkehrmaschine eingesetzt werden. Mittlerweile sind die Fahrbahnen wieder freigegeben.

(ga)